الخليج اليوم .. السعودية: إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن لا يتحقق إلا عبر خطة سياسية تعالج جذور الصراع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التحضيرات القائمة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بجانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في إطار اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي بغوتيريش، وفقاً لبيان الخارجية السعودية. في الإطار ذاته عقدت السعودية برئاسة مشتركة مع فرنسا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في الفترة الماضية الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

إذ أكدت المستشارة في الخارجية السعودية، منال رضوان في كلمتها عبر الجلسة الافتتاحية أن السعودية بالشراكة مع فرنسا تسعى لأن يشكّل هذا المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع، ونوّهت بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية.