الخليج اليوم .. أسبيدس: الملاحة بالبحر الأحمر تزيد 60% بعد تقليص هجمات الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الأميرال فاسيليوس غريباريس، قائد مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أن حركة الملاحة في البحر الأحمر زادت 60% إلى 36-37 سفينة يوميا منذ أغسطس آب 2024.

الملاحة لم تعد للمتوسط اليومي

وأضاف اليوم الخميس، أنه رغم ذلك فلا يزال أقل من معدلات الملاحة قبل بدء حركة الحوثي اليمنية في مهاجمة سفن بالمنطقة.

كما تابع غريباريس في مقابلة بمدريد، أن عدد السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب زاد بعد تباطؤ الهجمات التي كانت تشنها الحركة بصواريخ وطائرات مسيرة وبعد توقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى أن حركة الملاحة لم تعد بعد للمتوسط اليومي الذي كانت عليه قبل بدء الحوثيين الهجمات في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إسنادا للفلسطينيين في حرب غزة الدائرة مع إسرائيل، وهو معدل كان يتراوح بين 72 و75 سفينة يوميا.

ووصل المعدل لأدنى مستوى مسجلا ما بين 20 و23 سفينة يوميا في أغسطس آب من العام الماضي.

اتفاق برعاية عُمانية

يذكر أنه ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها على ارتباط بها، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للحركة الفلسطينية ولقطاع غزة.

كما تعهدت بـ "عدم وقف تلك الهجمات حتى فك الحصار عن غزة"، وفق قولها.

في حين نفذت إسرائيل عدة ضربات على مواقع حوثية، مهددة الجماعة الحوثية بمصير مشابه لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة.

إلى أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، وقف العملية العسكرية على الحوثيين بعد اتفاق مع الجماعة برعاية سلطنة عمان.