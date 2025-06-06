الخليج اليوم .. إطلاق أولى رحلات "طيران ناس" السعودي إلى سوريا بعد انقطاع 12 عاما

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشن الطيران الاقتصادي السعودي "فلاي ناس" أولى رحلاته، اليوم الخميس، من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار دمشق الدولي وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما.

وأعلن "طيران ناس" اليوم أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيتين من الرياض وجدة خلال الشهر الجاري.

وأفادت بـ "التحول إلى رحلة يومية في الشهر المقبل".

ويمثل إضافة العاصمة السورية إلى شبكة طيران ناس من مركزي عملياتها في الرياض وجدة، أحدث خطوة في إطار خطتها للنمو والتوسع، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني بربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

كان "طيران ناس" تسير رحلات مباشرة إلى مختلف المدن السورية، ومن بينها رحلات من الرياض وجدة إلى كل من دمشق وحلب واللاذقية، مما يعكس التزامه بتعزيز الربط الجوي بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لتعداد السعودية 2022، يقدر عدد السوريين في السعودية بنحو 449.31 ألف شخص.