الخليج اليوم .. انخفاض 90% في حالات الإجهاد الحراري للحجاج مقارنة بالعام الماضي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سجّلت وزارة الصحة السعودية انخفاضًا بنسبة 90% في عدد حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في موسم حج (1446هـ) مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية بالتكاتف مع الجهات الحكومية للتصدي للمخاطر الصحية، تماشيًا مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن" المنبثقين عن رؤية المملكة (2030)، التي تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك بأمان وصحة.

وأكدت وزارة الصحة أن الانخفاض جاء نتيجة تعزيز التدخلات الوقائية، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما أسهم في حماية صحة الحجاج من الإجهاد الحراري وتمكينهم من أداء المناسك بيُسر وطمأنينة.