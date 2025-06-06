شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدين العدوان الإسرائيلى على محيط العاصمة بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس اللبنانى جوزاف عون، عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة اللبنانية "بيروت".

واعتبر الرئيس اللبناني- حسب ما أفادت به قناة "القاهرة" الإخبارية، مساء الخميس- أن هذا الهجوم "رسالة يوجهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومبادراتها أولا، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدا".

وأكد أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة- عيد الأضحى المبارك- إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في المنطقة".