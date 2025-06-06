شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، محذراً من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، الموقع في نوفمبر الماضي، تنذر بتصعيد خطير وتجدد أعمال العنف في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن المحاولات الإسرائيلية لتوتير الأجواء اللبنانية أصبحت واضحة، وأن تكرار الغارات يمثل تفريغًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه الحقيقي.

ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي إلى التدخل وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لضمان حماية الاتفاق وإعادة تثبيت الهدوء.

كما شدد على ضرورة التطبيق الكامل والدقيق للقرار الأممي 1701، مشيراً إلى أهمية التزام جميع الأطراف ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما يشمل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية لا تزال تحتلها في جنوب لبنان