شكرا لقرائتكم خبر عن نواف سلام: على المجتمع الدولى إلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية- في تصريح أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية، الخميس- أن هذه الاعتداءات تشكل استهدافا ممنهجا ومتعمدا للبنان وأمنه واستقراره، واقتصاده، خصوصا عشية الأعياد والموسم السياحي، مشددا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701.