شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى إعدام صدام حسين.. ماذا قالت تسريبات ويكليكس عن صباح عيد الأضحى 1427هجرية والان مع تفاصيل الخبر

عيد أضحى صادم استقبله العالم العربي والإسلامي عام 1427 هجرياً قبل 19 عاماً، حينماً نفذت الحكومة العراقية حكم إعدام صدام حسين بعد 3 سنوات من الغزو الأنجلو أمريكي للعراق والذي تحت ذرائع عدة ثبت بعد سنوات عدم صحتها.

وقبل ساعات قليلة من الذكري الـ19 لإعدام صدام حسين ، ورغم الزخم الذي يصاحب تلك الذكري المؤلمة في كل عام، وشهادات من حضروا لحظة اعدام صدام حسين، لا يزال الكثير من الكواليس محاطاً بقدر من الغموض حل ما تم فى هذا اليوم.

تسريبات ويكليكس وإعدام صدام حسين ماذا كشف جوليان أسانج ؟

وفى ختام عام 2010 كانت الصحافة العالمية ودوائر صنع القرار في العديد من الدول علي موعد مع تسريبات ويكليكس الشهيرة التي كشف عنها جوليان أسانج، والتي كان من بين ملفاتها كواليس وتفاصيل ما جري فى واقعة إعدام صدام حسين.

وذكرت برقية تم تمويه اسم من أعدها ، مرسلة من السفارة الأمريكية في بغداد إلى وزارة الخارجية الأمريكية أن المدعي العام العراقي منقذ الفرعون قال بأن أحد الحراس اللذين رافقوا صدام حسين إلى منصة الإعدام، قال له: "اذهب إلى جهنم".



صدام حسين قبل دقائق من تنفيذ حكم اعدامه

وتضمنت التسريبات شهادة زلماي خليل زاد، الذي اصبح سفير واشنطن في العراق لاحقاً، حيث نقل عنه في برقية منفصلة تفاصيل الإعدام في يناير 2007، ونقل عن قوله بأن مسئولين عراقيين التقطوا الصور بكاميرات هواتفهم النقالة، على الرغم من أن ذلك كان محظوراً.

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وقال معد البرقية أن الحكومة العراقية لم تحسن التصرف في عملية الإعدام، وأن إجراءات التنفيذ على عجل جعلها مربكة.

وأضافت البرقية أن قائمة الشهود العراقيين على تنفيذ عملية الإعدام تم تغييرها مرات عدة، بشكل عبر عن حالة الارتباك لدى الحكومة العراقية.

رحلة الطيران الأخيرة في حياة صدام حسين

وبحسب ما كشفته تسريبات ويكليكس من تسريبات حول إعدام صدام حسين، فإن الرئيس الراحل نقل من مقر احتجازه بطائرة مروحية تقل 14 مسئولاً عراقياً فى ذلك الحين ، وتم تفتيش هؤلاء بواسطة الجيش الأمريكى بشكل دقيق، وكان مقرراً بحسب الأوامر المعلنة تجريدهم من أجهزتهم المحمولة إلا أن تسريبات مشاهد الإعدام تؤكد أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه بشكل حاسم.

وبعد 19 عاماً علي إعدام صدام حسين ، لم يتم الكشف حتي الآن عن هوية من سرب فيديوهات هذا الحدث، ويعتقد أن أحد الحراس أو المرافقين هو من التقط مقاطع الفيديو الشهيرة لإعدام الرئيس العراقي الراحل.



صدام حسين خلال جلسات محاكمته

وفى مقطع فيديو إعدام صدام حسين، ظهر الرئيس العراقي وهو يردد الشهادتين قبل تنفيذ الحكم، وظهر واضحاً رفضه وضع الكيس على رأسه، قائلاً: "لا حاجة لذلك".

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