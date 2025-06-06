شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفالات تجتاح الأردن بعد تأهل النشامى لكأس العالم للمرة الأولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الجماهير الأردنية بتأهل منتخبها الكروى لكأس العالم لأول مرة فى تاريخه، حيث شوهد الآلاف من أبناء الشعب الأردنى فى شوارع مدينة إربد.

حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا طال انتظاره، بتأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكبير على منتخب عُمان بنتيجة 3-0، مساء الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وجاء الفوز في اللقاء الذي احتضنه مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط، ليمنح "النشامى" بطاقة العبور المباشر، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط عن العراق صاحب المركز الثالث، وقبل جولة من نهاية المرحلة الحالية.

واستفاد المنتخب الأردني من فوز كوريا الجنوبية على منتخب العراق ليضمن تأهله هو الآخر إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن العراق صاحب المركز الثالث (12 نقطة).