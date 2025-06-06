شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا حول الفيتو الأمريكى: فرصة أخرى لوقف سفك الدماء والمجاعة فى غزة تضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الخميس/، أن فرصة أخرى لوقف الإراقة الدموية الوحشية والمجاعة فى قطاع غزة قد ضاعت، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن غزة.



وقالت الوزارة- فى بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية- إن "الجانب الأمريكى رفض عمليًا خطته الخاصة للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس، والتى تم تطويرها بالتعاون مع الوسطاء المصريين والقطريين".



وأضافت: "لقد فُوتت فرصة أخرى لوقف النزيف الدموى المروع والمجاعة فى غزة، اللذين تسببا فى مقتل نحو 55 ألف فلسطينى وإصابة 125 ألفًا آخرين".



وأشارت إلى أن "دائرة العنف والمعاناة يمكن كسرها من خلال وقف كامل وشامل للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين قسراً، وإنشاء وصول إنسانى على جميع الطرق، واستئناف عملية السلام على أساس قانونى دولى معترف به على نطاق واسع مع التعايش السلمى بين فلسطين وإسرائيل".



وفشل المجلس، أمس /الأربعاء/، فى اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فورى وغير مشروط ودائم" فى قطاع غزة، ويطالب برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).



وصوّت لصالح مشروع القرار جميع أعضاء مجلس الأمن الدولى (10 أعضاء دائمين و4 أعضاء غير دائمين) باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، التى اعترضت واستخدمت حق النقض.



وفى السياق ذاته.. صرّح فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، بأن فشل المجلس فى تبنى مشروع قرار لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، أظهر من يريد السلام ومن يواصل ممارسة "الألعاب الجيوسياسية".



وقال نيبينزيا، فى كلمة له بمجلس الأمن الدولي: "للأسف، فشل المجلس مرة أخرى فى التوصل إلى حل مقبول لجميع الأعضاء وتبنى منتج كان من شأنه أن ينقذ غزة، بل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، من الانزلاق إلى هاوية الفوضى".