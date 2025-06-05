شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الإسلامية السعودية تعلن اكتمال جاهزية مسجد "المشعر الحرام" بمزدلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد إفاضتهم من مشعر عرفات، لأداء صلاتى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وذلك ضمن الاستعدادات الشاملة لموسم حج هذا العام 1446هـ.



وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إنها أنهت مؤخرًا جميع أعمال الصيانة والتأهيل للمسجد، التى شملت تطوير أنظمة الصوت، وتحسين أداء مكبرات الصوت، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتحديث اللوحات الإرشادية، وأبواب الطوارئ والمداخل، بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.



وفى إطار رفع كفاءة المسجد وتعزيز جاهزيته، تم مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمصلى النساء بنسبة 100%، بما يلبى الحاجة المتزايدة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وفُرش المسجد بالكامل، بمساحة إجمالية تُقدّر بـ(3500) متر مربع، وجُهز بـ(9) بوابات رئيسية، و(4) بوابات فرعية، و(8) أبواب طوارئ, لضمان الانسيابية فى الدخول والخروج.



ويُعد مسجد المشعر الحرام من أبرز معالم المشاعر المقدسة، ويشكّل محطة مركزية ومشهدًا مهيبًا للحجاج خلال مبيتهم فى مزدلفة، ويرتبط بشعيرة عظيمة من شعائر الحج التى يتقرّب بها المسلمون إلى الله عز وجل.



من جهة أخرى، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، تتيح لقاصدى المسجد الحرام معرفة الحالة اللحظية للكثافة فى منطقتى المطاف والمسعى.



وتهدف الخدمة إلى دعم تجربة الضيف وتيسير تنقله داخل المسجد الحرام من خلال تمكينه من اتخاذ قرار مناسب بشأن توقيت التوجه إلى مواقع الطواف والسعي، بناءً على الحالة الحالية للكثافة، من خلال عرض المعلومات عبر واجهة مرئية مباشرة وسهلة الاستخدام، تُمكن قاصدى المسجد الحرام من الاطلاع على الحالة العامة فى كل من المطاف والمسعى، بما يسهم فى تحسين انسيابية الحركة.