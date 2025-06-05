شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: انخفاض بنسبة 90% فى حالات الإجهاد الحرارى مقارنة بالعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس انخفاضًا بنسبة (90%) فى عدد حالات الإجهاد الحرارى بين الحجاج فى موسم حج (1446هـ) مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية بالتكاتف مع الجهات الحكومية للتصدى للمخاطر الصحية، تماشيًا مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن" المنبثقين عن رؤية المملكة (2030)، التى تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك بأمان وصحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته (واس) - أن الانخفاض جاء نتيجة تعزيز التدخلات الوقائية، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما أسهم فى حماية صحة الحجاج من الإجهاد الحرارى وتمكينهم من أداء المناسك بيُسر وطمأنينة