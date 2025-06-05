شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: يجب أن تصل المساعدات إلى قطاع غزة بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية ألمانيا تعليقا على المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة "نرفض سياسة الاستيطان في الضفة الغربية"، مؤكدا "يجب أن تصل المساعدات إلى غزة بسرعة وأن توزعها وكالات الأمم المتحدة".

وأشار "طالبت مجددا في محادثات مع نظيري الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وتظاهر العشرات، اليوم الخميس، أمام مبنى وزارة الخارجية الألمانية فى برلين احتجاجًا على تصرفات إسرائيل فى قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر العاصمة الألمانية.



وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية أنه تم تنظيم المظاهرة تحت شعار "القانون الدولى خط أحمر"، وحمل المحتجون لافتات تضامنًا مع غزة عليها شعارات مثل "لا دعم لجرائم الحرب فى غزة" و"أوقفوا توريد الأسلحة" و"أوقفوا التجويع المتعمد لأهالى غزة".



ودعت العديد من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى هذه الاحتجاجات، بما فى ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء العالم ومنظمة ميديكو الدولية.



وأعلن وزير الخارجية الألمانى يوهان فاديبول، أمس الأربعاء، أن برلين سترسل المزيد من شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الدعوات المتزايدة لوقف توريد هذه الشحنات فى ظل الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة.