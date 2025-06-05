شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ وذخائر وسط الخيار.. سوريا تُحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

تمكّنت مديرية الأمن الداخلى فى مدينة القصير السورية بريف حمص، من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تحتوى على صواريخ موجهة من طراز"كورنيت" وذخائر من عيار 30 مم كانت معدة للدخول إلى لبنان ومخبأة داخل مركبة محمّلة بالخضروات، بحسس وكالة الأنباء السورية.

فقد أظهر مقطع مصوّر صورايخ مخبأة فى شاحنة معبئة بعبوات وأكياس من الخيار، فيما يقوم عناصر من مديرية الأمن بإفراغها.

وكانت أعلنت مديرية الأمن الداخلى فى مدينة القصير، اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب أسلحة إلى الأراضى اللبنانية.

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان مقتضب أن الشحنة كانت تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 مم، وفق ما أفادت وكالة سانا.

كما أضافت أنه تم إلقاء القبض على السائق وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وهذه ليست المرة الأولى التى تضبط القوات السورية الجديدة أسلحة مهربة عبر الحدود اللبنانية السورية لاسيما فى منطقة القصير، التى شكلت على مدار سنوات الحرب موقعاً مهماً لحزب الله.



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