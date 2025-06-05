مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مصادر محلية فى القدس أفادت، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال التى أمّنت الحماية لهم، ومنعت المصلين من الاقتراب من مسار الاقتحامات.

تأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى فى سياق الانتهاكات اليومية التي ينفذونها، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بالأقصى والتقسيم الزماني والمكاني.