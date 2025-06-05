شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين، وجرح آخرون، وصفت جروحهم ما بين متوسطة وخطيرة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، باستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة العشرات، إثر قصف طائرات إسرائيلية مسيرة قرب برج الشفاء غرب مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "بئر النعجة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي خان يونس، استشهد فلسطينيان، وجرح عدد آخر، في قصف الاحتلال منطقة معن شرق المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني.