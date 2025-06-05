شكرا لقرائتكم خبر عن كم لترا من المياه استهلكه الحجاج حتى الآن؟.. السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الهيئة السعودية للمياه، أن كميات المياه التى ضختها منظومة المياه فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، بلغت (980,633) مترًا مكعبًا، في إطار خطتها التشغيلية المتكاملة لتأمين الإمداد المائي بكفاءة عالية خلال موسم الحج.

ووصل إجمالي كميات المياه التي تم ضخها منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى يوم التروية 6,899,177 مترًا مكعبًا، مستندة إلى قدرات إنتاج ونقل تتجاوز 1.2 مليون متر مكعب تلي ذروة الطلب اليومي، وقدرة ضخ يومي تتخطى حاجز المليون متر مكعب.

وتتكامل قطاعات المنظومة، لضمان وفرة الإمداد المائي، وسلامته وكفاءة ترشيده، من خلال تطبيق تقنيات مرحلية حديثة في إدارة الشبكات، والاستفادة من البنى التحتية المتطورة للمرافق والخدمات أسهمت في رفع مستوى الجودة التشغيلية، إلى جانب تفعيل عدد من أساليب الترشيد، عبر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي).

كما أُجري خلال يوم التروية (4,245) فحصًا مخبريًا لضمان جودة وسلامة المياه، ضمن منظومة رقابية شاملة، تدعم استدامة الخدمة وكفاءة الأداء الميداني والامتثال.



وتابعت فرق الرقابة والامتثال التابعة للهيئة أعمالها الميدانية التفقدية على مخيمات الحجاج والمرافق الخدمية في منى وعرفات، للوقوف على خدمات المياه المقدمة لضيوف الرحمن في يوم التروية والاستعداد لاستقبالهم في يوم عرفة حيث بلغ عدد الجولات أكثر من 5500 جولة رقابية.