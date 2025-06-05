شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تلامس الـ44.. "الحج" تحذر الحجاج: لا تخرجوا من المخيمات على عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لامست درجات الحرارة على جبل عرفات الـ 44 درجة مئوية تقريبا، ما دفع وزارة الحج والعمرة السعودية لتوجيه تنبيهات للحجاج بضرورة الالتزام بالبقاء داخل مخيماتهم في مشعر عرفة حتى الرابعة عصرًا، حرصًا على سلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الوقت من اليوم.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة، واتباع الجداول الزمنية المخصصة للتنقل، مع الالتزام التام باستخدام وسائل النقل الرسمية من حافلات وقطار المشاعر، ومنع المشي على الأقدام الذي يشكل خطرًا على سلامة الحجاج ويُخل بانسيابية الحركة.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج الرسمية من مختلف الدول، ضمن جلسة عُقدت في إطار فعاليات ندوة الحج الكبرى، على الالتزام بهذه التعليمات التنظيمية، مؤكدًا ضرورة التعاون والتقيد بالخطط لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود وزارة الحج والعمرة؛ لتعزيز سلامة الحجاج وراحتهم، وتقديم تجربة حج ميسّرة ومنظمة، تعكس تكامل العمل المشترك بين الجهات المشاركة، والاهتمام المتواصل من قيادة المملكة بخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.