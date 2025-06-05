شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: الجيش تمكن من فرض سيطرته على نحو 50% من مساحة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول أمني، أن جيش الاحتلال تمكن من فرض سيطرته على نحو 50% من مساحة قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون"، مؤكدا على أنه يتبقى للجيش شهر للوصول إلى الهدف المحدد منذ بداية العملية بالسيطرة على 75% من مساحة القطاع، جاء ذلك وفقا لما أفادت بها قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال، أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن حماس ستقدم ردا جديدا على مقترح ويتكوف خلال 24 ساعة.