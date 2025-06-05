شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن عبداللطيف أول من خطب بـ"نمرة".. 16خطيبًا لعرفة فى 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 16 خطيبًا من المشايخ والأئمة تناوبوا إلقاء خطبة يوم عرفة على مدى 100 عام ، كان أكثرهم وقوفًا في منبر مسجد نمرة بعرفات المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بـ 34 خطبة، بدأها 1402هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ 25 خطبة على مدار 25 عامًا، وصولا إلى الشيخ الدكتور صالح بن حميد الذى ألقى خطبة اليوم .

يُعد الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب هو أول من خطب في مسجد نمرة بعرفات في (الدولة السعودية الثالثة) هو، بإذن من الملك عبدالعزيز، عام 1343هـ.

وفي عام 1344هـ، خطب فى يوم عرفة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيبًا حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ.

وكلف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، بالخطابة عام 1377هـ، واستمر فيها حتى عام 1398هـ؛ إذ سافر خارج السعودية للعلاج، وخلفه في الخطبة أثناء موسم الحج عام 1399هـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلت خطبته ذلك العام، وهي متداولة حتى وقتنا الحاضر.

وعاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامَي 1400هـ، و1401هـ؛ ليعتذر بعدها عن عدم الخطابة؛ لظروفه الصحية.

ثم تم تكليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفيد أول خطيب لجامع نمرة (في الدولة السعودية الثالثة)، بالخطابة، واستمر الشيخ عبدالعزيز في الخطابة في منبر مسجد نمرة أطول فترة؛ إذ خطب منذ موسم حج عام 1402هـ حتى موسم حج عام 1436هـ.

بعدها اعتذر المفتي عن عدم الخطابة؛ لظروفه الصحية، وفي عام 1437هـ كُلف بخطبة يوم عرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام الحرم المكي رئيس شؤون الحرمين، أما عام 1438هـ فكُلف بالخطبة في مسجد نمرة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، وفي عام 1439هـ كُلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ.

تم تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ بإلقاء خطبة عرفة في عام 1440هـ، وفي عام 1441هـ كُلف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، وفي العام 1442هـ كُلف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بدر بن عبدالعزيز بليلة، بالصلاة والخطبة بمسجد نمرة.

وفى عام1443هـ كُلف عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خطيبًا بمسجد نمرة بعرفة، فيما كلف الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء بخطبة عرفة للعام الماضي 1444هـ ، وكلف الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي بخطبة عرفة عام 1445 .