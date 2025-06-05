شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء بينهم عائلة فى قصف الاحتلال خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 6 فلسطنيين، بينهم عائلة، فجر اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " باستشهاد عائلة وهي: مواطن، وزوجته وأطفاله، إثر قصف الاحتلال شارع روني في مواصي خان يونس.

كما استشهد مواطن، وجرح آخرون، في قصف آخر لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيمة نزوح في المنطقة ذاتها.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 22 مواطنا بينهم أسرى محررون من قرية المغير شمال شرق رام الله، وأغلقت مداخل القرية.

وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة ومنطقة روجيب شرق نابلس، وحاصرت منزلا.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم، تلاها دخول تعزيزات عسكرية، وحاصرت منزل المعتقل أشرف أبو العال، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومن ثم اقتحمت منطقة اسكان روجيب وفتشت منزلا آخر لعائلة عبد العال، وعاثت به خرابا، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب سلفيت، وانتشرت بشكل مكثف في شوارع البلدة ، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا بلدتي الدوحة غرب بيت لحم والخضر جنوبا.