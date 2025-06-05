شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم أشبع جائعهم واكفهم شر أعدائهم.. دعاء خطيب عرفة للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، خلال إلقائه خطبة عرفة اليوم الخميس، من مسجد نمرة، بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يتولى شأن الفلسطينيين، قائلاً :" اللهم تولى شأن إخواننا في فلسطين"، اللهم أشبع جائعهم وآو مشردهم وأمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم .

وأضاف بن حميد، في خطبة عرفة، أن الصلاة صلة بين العبد وربه وسبب لنجاته وتنظيم وقته وطريق لاستشعار العبد لمراقبة ربه له، وبذلك يتدرب على القيام بالمهام والمسؤوليات، وفي الصلاة طهارة الظاهر والباطن والطهارة المعنوية والحسية.

أضاف في الخطبة من مسجد نمرة، أنه من الإيمان الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والتوبة والندم بعد المعصية والجفاء.

ومن الإيمان صلة الأرحام وبر الوالدين وقول الصدق وطيب اللفظ والوفاء بالعقود والعهود وحسن الأخلاق.

وقال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أن التقوى هي السبيل إلى الفلاح، وهي جوهر الدين وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أنها تعني التمسك بدين الله، والعمل بشرعه، خوفًا من عقابه ورجاءً لثوابه.

وقال فضيلته: "اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين، وجعل العاقبة للتقوى"، مضيفًا أن التقوى سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة، وهي عنوان المؤمنين، وسر استقامتهم وثباتهم.

وقد بدأت خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة، حيث يلقيها الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.