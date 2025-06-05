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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها 3 شهداء صحفيين

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها 3 شهداء صحفيين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الخميس، 05 يونيو 2025 12:39 م

قال ناصر أبو بكر الشكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قبل قليل، أن جيش دولة الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة راح ضحيتها ثلاثة شهداء صحفيين في المستشفى المعمداني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين،  قائلا إن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ،  مؤكدا على أن الاحتلال دمر 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في قطاع غزة منذ بدء العدوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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