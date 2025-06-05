شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها 3 شهداء صحفيين والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر أبو بكر الشكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قبل قليل، أن جيش دولة الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة راح ضحيتها ثلاثة شهداء صحفيين في المستشفى المعمداني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قائلا إن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، مؤكدا على أن الاحتلال دمر 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في قطاع غزة منذ بدء العدوان.