اخبار الخليج

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يستقرون بمشعر عرفات

0 نشر
0 تبليغ

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يستقرون بمشعر عرفات

شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يستقرون بمشعر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسالة عرفات - محمود عبد الراضي

الخميس، 05 يونيو 2025 12:12 م

استقرّ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحجّ والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، البالغ عددهم 2443 حاجًا وحاجة من 100 دولة من مختلف قارات العالم, في مقر إقامتهم بمشعر عرفات في أجواء إيمانية سادها الأمن والراحة والاطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها؛ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.


وعبر عدد من ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما يولونه من اهتمام وعناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا