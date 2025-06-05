شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يستقرون بمشعر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

استقرّ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحجّ والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، البالغ عددهم 2443 حاجًا وحاجة من 100 دولة من مختلف قارات العالم, في مقر إقامتهم بمشعر عرفات في أجواء إيمانية سادها الأمن والراحة والاطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها؛ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.



وعبر عدد من ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما يولونه من اهتمام وعناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.