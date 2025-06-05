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الخليج اليوم .. وزارة الحج: أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا من خارج السعودية

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الخليج اليوم .. وزارة الحج: أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا من خارج السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، أن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج بلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون حاج، مبيناً أن خدمة الحجاج أولوية قصوى والتزام تاريخي.

 

في الإطار ذاته، أكد أن أكثر من 94 ألفا يعملون على خدمة الحجاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلامة الحجاج.

 

وأعلن المتحدث الرسمي الدكتور غسان النويمي، أن وزارة الحج أطلقت نسخة محدثة لبطاقة نسك بسمات أمنية جديدة، مشددة على ضرورة حمل الحجاج للبطاقة، إذ يعد شرطا إلزاميا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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