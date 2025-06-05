الخليج اليوم .. العليمي.. استعادة الأمن في البحر الأحمر يبدأ من سواحله الجنوبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، التأكيد على أن استعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر يبدأ من سواحله الجنوبية، ويتطلب ترتيبات متكاملة على ضفتي باب المندب، إضافةً إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك.

جاء ذلك خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، بسفير جمهورية الصومال، عبدالحكيم محمد أحمد، عقب مراسم تسليم أوراق اعتماده لدى اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وخلال اللقاء، أشاد العليمي بالعلاقة التاريخية بين اليمن والصومال، وبالشعبين الشقيقين اللذين كانا ملاذاً لبعضهما البعض في السراء والضراء.

وأكد دعم اليمن لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتنسيق المشترك لردع التهديدات العابرة للحدود، وحماية الممرات المائية، وضمان أمن واستقرار المنطقة.

كما أشاد العليمي بمواقف جمهورية الصومال الثابتة في مختلف المحافل إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى التهديدات الأمنية المشتركة في ظل التخادم القائم بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في القرن الإفريقي، بما في ذلك تنظيم "داعش" وحركة "الشباب" في الصومال، وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.