شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن انتشال جثتين لأسيرين من خان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلى والشاباك تمكنهم من تخليص جثتى جودى لين فاينشتين وغاد حاغى المحتجزتين فى منطقة خانيونس بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي: في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم الليلة الماضية في خان يونس تخليص وانتشال جثتيْ المواطنيْن المختطفيْن جودي لين فاينشتين وغاد حاغي.

وأكد جيش الاحتلال ان الجثتان تعودان لأعضاء من كيبوتس نير عوز اختطفا وقتلا في السابع من أكتوبر على يد عناصر تنظيم كتائب المجاهدين.

اوضح الجيش ان عملية الإنقاذ تمت من قبل قوات الجيش الاسرائيلي في القيادة الجنوبية بتعاون مع هيئة الاستخبارات وقوات خاصة وتم تنفيذها بفضل معلومات استخبارية دقيقة من مقر قيادة المختطفين وهيئة الاستخبارات والشاباك.