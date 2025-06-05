شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رذاذ الماء لتخفيف الحرارة عن الحجاج على جبل عرفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة على جبل عرفات اليوم، لجأ منظمو موسم الحج إلى استخدام أنظمة رش المياه والمظلات الواقية التي ساهمت في تلطيف الأجواء في ساحات جبل الرحمة، مع بدء توافد الحجاج صباح يوم عرفة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
وتُعد هذه الوسائل جزءًا من المنظومة الميدانية المتكاملة التي تسعى إلى راحة ضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء ركن الحج الأعظم في أجواء أكثر اعتدالًا، حيث انتشرت فرق الدعم الميداني لتوفير خدمات التبريد والمظلات، خصوصًا لفئات كبار السن وأصحاب الحالات الصحية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مكثفة تنفذها الجهات المختصة لتوفير بيئة صحية وآمنة للحجاج، تعكس ما توليه المملكة من عناية ورعاية بضيوف بيت الله الحرام.
ويشهد جبل عرفات طقسا شديد الحرارة، حيث تصل تصل درجة الحرارة اليوم إلى 42 درجة، وحذرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في أوقات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.
وأكدت الوزارة ضمن حملتها التوعوية "حج بصحة" على أهمية استخدام المظلة بشكل دائم أثناء التنقل، لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، خاصة في الأجواء الحارة التي تشهدها المشاعر المقدسة.
وشددت الوزارة على ضرورة شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش، لضمان ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.
كما حذرت من المشي أو لمس الأسطح المكشوفة والساخنة، لا سيما في الأوقات التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، حرصًا على سلامة الجلد وتفادي الحروق أو الإنهاك الحراري.
وأكدت وزارة الصحة أن سلامة الحجاج أولوية قصوى، وأنها تواصل تقديم الإرشادات والتوعية الصحية عبر فرقها الميدانية والمنصات الرقمية، داعية الحجاج إلى الاتصال برقم 937 في حال الحاجة إلى أي استشارة أو خدمة طبية عاجلة.
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