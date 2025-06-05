شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رذاذ الماء لتخفيف الحرارة عن الحجاج على جبل عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة على جبل عرفات اليوم، لجأ منظمو موسم الحج إلى استخدام أنظمة رش المياه والمظلات الواقية التي ساهمت في تلطيف الأجواء في ساحات جبل الرحمة، مع بدء توافد الحجاج صباح يوم عرفة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتُعد هذه الوسائل جزءًا من المنظومة الميدانية المتكاملة التي تسعى إلى راحة ضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء ركن الحج الأعظم في أجواء أكثر اعتدالًا، حيث انتشرت فرق الدعم الميداني لتوفير خدمات التبريد والمظلات، خصوصًا لفئات كبار السن وأصحاب الحالات الصحية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مكثفة تنفذها الجهات المختصة لتوفير بيئة صحية وآمنة للحجاج، تعكس ما توليه المملكة من عناية ورعاية بضيوف بيت الله الحرام.

ويشهد جبل عرفات طقسا شديد الحرارة، حيث تصل تصل درجة الحرارة اليوم إلى 42 درجة، وحذرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في أوقات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.