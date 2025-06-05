شكرا لقرائتكم خبر عن درجة حرارة تتجاوز الـ40 و"الصحة" السعودية تحذر.. تعرف على طقس يوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد جبل عرفات طقسا شديد الحرارة، حيث تصل تصل درجة الحرارة اليوم إلى 42 درجة، وحذرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في أوقات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.

وأكدت الوزارة ضمن حملتها التوعوية "حج بصحة" على أهمية استخدام المظلة بشكل دائم أثناء التنقل، لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، خاصة في الأجواء الحارة التي تشهدها المشاعر المقدسة. وشددت الوزارة على ضرورة شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش، لضمان ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف. كما حذرت من المشي أو لمس الأسطح المكشوفة والساخنة، لا سيما في الأوقات التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، حرصًا على سلامة الجلد وتفادي الحروق أو الإنهاك الحراري. وأكدت وزارة الصحة أن سلامة الحجاج أولوية قصوى، وأنها تواصل تقديم الإرشادات والتوعية الصحية عبر فرقها الميدانية والمنصات الرقمية، داعية الحجاج إلى الاتصال برقم 937 في حال الحاجة إلى أي استشارة أو خدمة طبية عاجلة.

ومن جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة ومنطقة جازان، وعسير، والباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.