شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك اللهم لبيك .. شاهد حجاج بيت الله الحرام يبتهلون بالدعاء على "عرفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد مهيب يفيض بخشوع الإيمان وعظمة الموقف، رافعين أكفهم إلى السماء مبتهلين بالدعاء والرجاء في يوم عرفة، أعظم أيام الحج.

يعيش الحجاج لحظات مؤثرة وهم يتوزعون على جنبات جبل الرحمة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكون والطمأنينة، في لوحة إيمانية تجسّد أعظم مشاهد التضرع لله.

وبدأ 105 ملايين حاج الصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج ؛ وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

ويُعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث تتوحد فيه القلوب واللغات تحت راية الإيمان، ويُقبل الحجاج على الدعاء والذكر وقراءة القرآن، طلبًا للمغفرة والرحمة في هذا اليوم المبارك.