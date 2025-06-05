شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أدانت باكستان بشدة اقتحام المسجد الأقصى والفظائع التى ترتكبها إسرائيل، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية شفقت على خان.

ووصف خان - فى بيان له نقله راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس - الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ب"المشينة"، كما اعتبر الانتهاكات المتعددة عند مداخل المسجد الأقصى بمثابة اعتداء مباشر على حرمة هذا المكان المقدس وطابعه التاريخي ووضعه القانوني.

وطالب خان بالوقف الفورى لمثل هذه الأعمال التي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الفظائع ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الانتهاكات الصارخة والمنهجية للقانون الدولي.

كما دعا خان أيضا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى ملايين الفلسطينيين فى قطاع غزة والحفاظ على حرمة المسجد الأقصى ووضعه التاريخي والقانونى.