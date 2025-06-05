شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس من 10 صباحا حتى 4 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في أوقات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.

وأكدت الوزارة ضمن حملتها التوعوية "حج بصحة" على أهمية استخدام المظلة بشكل دائم أثناء التنقل، لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، خاصة في الأجواء الحارة التي تشهدها المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على ضرورة شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش، لضمان ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

كما حذّرت من المشي أو لمس الأسطح المكشوفة والساخنة، لا سيما في الأوقات التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، حرصًا على سلامة الجلد وتفادي الحروق أو الإنهاك الحراري.

وأكدت وزارة الصحة أن سلامة الحجاج أولوية قصوى، وأنها تواصل تقديم الإرشادات والتوعية الصحية عبر فرقها الميدانية والمنصات الرقمية، داعية الحجاج إلى الاتصال برقم 937 في حال الحاجة إلى أي استشارة أو خدمة طبية عاجلة.

وقد بدأ حجاج بيت الله في التوافد إلى جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، مع طلوع شمس اليوم الخميس، التاسع من ذي الحجة، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى إيذانا ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446.

ويقع صعيد عرفات على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي منى، ويقف الحجاج فيه حتى غروب الشمس ثم يفيضون إلى مزدلفة التي تقع على بعد نحو 9 كيلومترات.

وحسب السلطات السعودية، فإن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليون حاج.