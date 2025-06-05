شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر منع سفينة أسطول الحرية من الاقتراب من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم السماح لـ أسطول الحرية ، بالاقتراب من قطاع غزة لتجنب خلق سابقة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت أن من المتوقع أن يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي جلسة لمناقشة مسألة السفينة "مادلين" واتخاذ قرار بشأنها وركابها، وأن من بين السيناريوهات المحتملة منع السفينة واعتقال النشطاء.

وكانت قد تعرضت إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيّرة قرب مالطا، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

بدورها قالت حكومة مالطا إنها سيطرت على الحريق في السفينة، وأضافت أنه لا أنباء عن إصابات بين المتواجدين على متنها وعددهم 16 فردا.

ونشر منظمو "أسطول الحرية" مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة عقب استهدافها بعيد منتصف الليل.

كما نشر أحد الناشطين الدوليين مقطعا مصورا أكد فيه استهداف السفينة بطائرتين مسيّرتين، ووجّه نداء استغاثة.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولة الإعلامية لتحالف أسطول الحرية أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في ثقب بالسفينة وأنها تغرق في هذه الأثناء.