شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على خيمة نازحين شمال خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، عقب قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه مدفعو الاحتلال قصفها منطقة السطر شمال مدينة خان يونس، وفي وقت نجح فيه الفلسطينيون في انتشال جثمان شهيد يدعى "ناجح نصر الله حسن قويدر" من منطقة "جورة اللوت" جنوب مدينة خان يونس.

وكان قد قالت مصادر طبية بمستشفى ناصر إن 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي شمال غرب خان يونس.

كما أفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى بسقوط 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح.