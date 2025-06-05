شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن: الجيش الإسرائيلى أطلق النار على طالبى المساعدات برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تحقيق لشبكة "سي إن إن" إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على حشود من الفلسطينيين لدى محاولتهم الوصول لموقع مساعدات برفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت سي إن إن عن عسكري سابق بالجيش الأمريكي أن "معدل إطلاق النار متوافق مع معدل إطلاق مدفع رشاش يستخدمه جيش إسرائيل".

وكان قد رفض فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن يدفع سكان غزة حياتهم ثمنًا لحصولهم على المساعدات الإنسانية.

وأضاف المسؤول الأممي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أدان استهداف المدنيين من طالبي المساعدات في غزة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لديه حق بالوصول إلى الطعام الكافي وأن يكون بعيدا عن المجاعة، داعيا إلى فتح تحقيق في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مركز مساعدات غزة ومحاسبة كل المسؤولين.

وقال المسؤول الأممي: إن "منظمة الأمم المتحدة تعمل على إدخال المساعدات بشكل يتماشى مع المعايير والمبادئ الخاصة بها"، مضيفا أنه خلال الأسبوع الماضي لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري للقضاء على المجاعة المنتشرة في غزة.