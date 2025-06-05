شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي /الأربعاء/ بلدة عزون شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون، وانتشرت في منطقتي "المنشار" و"الصفحة"، إضافة إلى وسط البلدة، وأجبرت الفلسطينيين على إغلاق محلاتهم التجارية، كما داهمت عدداً من المنازل.



وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على دير الأرمن والمقدسات المسيحية، خلال اقتحامهم الحي الأرمني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.