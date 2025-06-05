شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستقبل طفلًا فلسطينيًا نجا من القصف الإسرائيلي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ‫وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم /الأربعاء/، أن الطفل الفلسطيني آدم النجار، الناجي الوحيد من بين أشقائه التسعة في هجوم إسرائيلي في خان يونس، سيصل إيطاليا 11 يونيو الجاري لتلقي العلاج في واحدة من أفضل مستشفيات الأطفال الإيطالية.



وقال تاياني - في تصريح أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - إن آدم، المصاب بجروح خطيرة قد تؤدي إلى عدم قدرته على استخدام أحد ذراعيه، سيصل روما مع أمه، الطبيبة آلاء النجار، وبعض أفراد أسرته.

وأوضح تاياني - في تصريح على هامش مؤتمر اليونسكو الذي عقد في مدينة نابولي - "أعتقد أن آدم سيكون قادرًا على مغادرة غزة في 11 يونيو (الجاري)".



وأشار إلى أن إيطاليا تواصل مساعدة المدنيين في غزة واستقبلت 700 فلسطيني من قطاع غزة كما يتلقى 130 طفلًا فلسطينيًا العلاج في أفضل المستشفيات الإيطالية، مطالبًا بوقف القصف والحرب في غزة.