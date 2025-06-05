الخليج اليوم .. مطالبات إماراتية مصرية بوقف إطلاق النار بغزة.. وحل الدولتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلاً عن إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل على أساس "حل الدولتين"، كما يضمن الاستقرار والأمن للجميع، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات المنطقة وسبل استعادة أمنها واستقرارها، إذ شددا في أثناء اللقاء بأهمية الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز الاستقرار والأمن والسلام لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

طبقاً لبيان الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الإقليمية، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ أكد الجانبان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالكميات اللازمة دون عراقيل، لإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، سواء في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة والسعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهونها، كما ذكر بيان الرئاسة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي للرئاسة، أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال ومجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الزعيمان على أهمية حماية أمن وسيادة تلك الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء.

وكان الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات استقبل اليوم، رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي، بعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، إذ عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.