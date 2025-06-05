الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط 60 وافداً لمخالفتهم أنظمة الحج



الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلنت قوات أمن الحج عن ضبطها نحو 60 وافداً من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم التسلل سيراً على الأقدام عبر أحد الطرق الصحراوية المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة، كما أحيلوا إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



إلى ذلك، كشف مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلناً عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.

البسامي أوضح أيضاً أن الأمن العام السعودي استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية، مشيراً إلى أن الأمن العام ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهميا، مبيناً في الوقت ذاته أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفاً لا يحملون تصاريح الحج، في الوقت الذي تشدد السعودية إجراءاتها الأمنية لضمان منع حدوث أي مخالفات في الإطار ذاته.