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الخليج اليوم .. "أسعفني".. خدمة رقمية جديدة توفر المساعدة الطبية الطارئة للحاج

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الخليج اليوم .. "أسعفني".. خدمة رقمية جديدة توفر المساعدة الطبية الطارئة للحاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

في إطار تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية، دشن تطبيق توكلنا خدمة "أسعفني" ضمن خدماته الرقمية المتقدمة في موسم حج 1446، إذ تدعم فوراً الحالات الطارئة التي يتعرض لها الحجاج في المشاعر المقدسة.

 

وتُعد "أسعفني" واحدة من الخدمات الحيوية التي تتيح للحاج طلب المساعدة الطبية الطارئة بخطوات رقمية ميسّرة عبر التطبيق، إلى جانب خدمة "نداء الاستغاثة"، مما يضمن استجابة سريعة للحالات الصحية الطارئة، بفضل التكامل التقني بين "توكلنا"، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

 

 

إلى ذلك، كان وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، قد كشف أن منظومة الحج الصحية زادت الطاقة السريرية للتعامل مع حدوث أي حالات طارئة للحجاج بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، معلناً عن تجهيز 3 مستشفيات ميدانية بسعة تزيد عن 1200 سرير.

 

وبيّن أن وزارة الصحة لم ترصد حتى اللحظة أي حالات أوبئة بين الحجاج، موضحاً أن السعودية حريصة على وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لحماية الحجاج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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