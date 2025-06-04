الخليج اليوم .. الداخلية السعودية: ضبط 397 ناقلا ومساهما في نقل الحجاج بلا تصريح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، بأن قوات أمن الحج ضبطت نحو 397 شخصاً ممن نقلوا حجاجاً مخالفين للتعليمات والأنظمة الخاصة بالحج، أو ساهموا في نقلهم، مبيناً أن إحصاءات عمل اللجان الإدارية الموسمية بلغت نحو 357 قراراً إدارياً.

وأضاف الشلهوب في مؤتمر صحفي لمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج أن قوات أمن الحج تعمل على تيسير حركة الحجاج وفق تنظيم دقيق، بما يضمن سلامة الحجاج وخدمتهم.

وأكدت الداخلية السعودية أيضاً أنها تعتمد على أحدث التقنيات من أجل حفظ أمن الحجاج، مهيبة في الوقت ذاته بالحجاج للتقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات.

التصريح الذي أدلى به متحدث الداخلية السعودية يتزامن مع تأكيد رئاسة أمن الدولة في السعودية بالقول:" الحاج في أعيننا والمخالف بقبضتنا"، إذ تشدد المنظومة الأمنية في السعودية على حفظ النظام في مواقع الحج الحيوية.

إذ ذكرت أنها ستنفذ مهام ميدانية لقوات الطوارئ الخاصة من أجل ضمان أمن الحجاج ومنع المتسللين والمخالفين من الوصول إلى المشاعر دون تصريح، جاء ذلك في مؤتمر صحافي خاص لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية الخاصة بموسم هذا العام.