شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة بريطانيا ترفض مناقشة مشروع قانون غزة لفتح تحقيق بمدى انخراط لندن بالحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية، إن حكومة بريطانيا رفضت السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون غزة بعد دقائق من موافقة النواب عليه.

وكان قد وافق البرلمان البريطانيّ مساء الأربعاء على مناقشة مشروع قانون غزة الساعي لفتح تحقيق بمدى انخراط الحكومة بالحرب.

وفي وقت سابق، قال النائب والزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، إنه سيقدم يوم الأربعاء مشروع قانون للتحقيق في تورط بريطانيا في عمليات إسرائيل العسكرية بقطاع غزة.

وأضاف كوربن "على النواب أن يقرروا إن كانوا سيدعمون التحقيق في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية أو سيعيقونه".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أن الوضع في غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات.

وأشار ستارمر، إلى أن بريطانيا تعمل مع الحلفاء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على أن "ما تقوم به إسرائيل لا يطاق".

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية جراء الحرب الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على القطاع في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألفًا و607 أشخاص وإصابة 125 ألفًا و341 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.