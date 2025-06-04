شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر بمجمع الناصر الطبي سقوط 3 شهداء بينهم طفلان في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54.607، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة ،في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 125,341 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 97 شهيدا (منهم شهيدان انتُشل جثماناهما)، و440 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (4,335 شهيدا، و13,300 إصابة) .