شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وسلوفاكيا يدعمان حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيطاليا و سلوفاكيا دعمهما لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التقت مع نظيرها السلوفاكي روبرت فيكو، حيث أكدا على التزامهما المشترك بشرق أوسط مستقر وسلمي.

وأشار إلى إنه خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي طالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن سياق دعم السلام العادل والدائم في أوكرانيا وقضايا التنافسية الأوروبية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والجيل الجديد من الطاقة النووية ، قضايا الأمن والدفاع، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.