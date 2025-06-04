الخليج اليوم .. مع "يوم التروية" الصحة السعودية تؤكد جهازيتها برفع الطاقة السريرية 60 بالمائة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يواصل قرابة 70 بالمائة من حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة في التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ، ليتوجهوا صباح يوم غدٍ إلى صعيد عرفات، في الوقت الذي شددت فيه وزارة الصحة السعودية على تفادي التعرض لضربات الشمس، والإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، والحرص على استخدام المظلة خلال التنقل بين المشاعر، وشرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

ووفقا لما أكده متحدث وزارة الصحة المهندس خالد آل طالع، أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مطمئنة ومستقرة، فيما تم رفع المنظومة الصحية إلى مستوى جاهزيتها بشكل استباقي ومتكامل خلال موسم الحج، وبلغت الطاقة السريرية نسبة (60%) زيادةً عن العام الماضي، بمشاركة أكثر من (50) ألف كادر طبي وفني لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بصحتهم وتوفير أفضل رعاية طبية شاملة لهم..

وكشف آل طالع عن تدشين مستشفى طوارئ جديدًا في مشعر منى بسعة (200) سرير، بالتعاون مع شركة كدانة للتنمية والتطوير وإطلاق (3) مستشفيات ميدانية إضافية بسعة تفوق (1200) سرير، بالشراكة مع وزارات الحرس الوطني، والدفاع، والداخلية، فضلًا عن تشغيل (71) نقطة طوارئ، و(900) سيارة إسعاف، و(11) طائرة إخلاء، وأكثر من (7500) مسعف.

في حين جرت عملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى منذ قبيل فجر اليوم لقضاء يوم التروية، وفق مسارات وأوقات محددة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لمنع دخول أي سيارة أو حافلة لا تحمل تصريحا بدخول المشاعر المقدسة.

ويعتبر قضاء يوم التروية في مشعر منى، هي أول محطات الحجاج لقضاء نسكهم، بعد أن شهد المشعر منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وخشوع.

فيما سُمي اليوم الثامن من ذي الحجة ضمن رحلة الحاج بـ"يوم التروية"، لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون الماء بِالرَّوَايَا إلى منى، استعداداً ليوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ويبيت حجاج بيت الله الحرام بمنى، اتباعاً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويؤدون خمس صلوات، وهي صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر يوم عرفة، ثم التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.