شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54,607 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54.607، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة ،في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 125,341 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 97 شهيدا (منهم شهيدان انتُشل جثماناهما)، و440 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (4,335 شهيدا، و13,300 إصابة) .

وفي سياق متصل استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة .

وأفادت "وفا"، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بالإضافة لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين، بقصف الاحتلال بناية سكنية لعائلة شعت، ولمنطقة السكة، وسط خان يونس جنوبا ،كما انتُشل جثمانا شهيدين من عائلة قديح، إثر قصف استهدفهما أمس بالقرب من مدارس العودة في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، واستُشهد مواطن، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع .

وألقت طائرات مسيرة عددا من القنابل في محيط مركز إيواء الرافعي وأركان في جباليا شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,607 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,341 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.