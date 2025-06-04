شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية: متظاهرون يبدأون مسيرة لمدة 3 أيام لإنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء، أن عشرات من المتظاهرين المناهضين للحرب انطلقوا فى مسيرة لمدة ثلاثة أيام من تل أبيب إلى حدود غزة، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين وإنهاء القتال فى القطاع.

وأضافت أنه على الرغم من قلة الأعداد، يتوقع المنظمون أن تتزايد أعداد المشاركين فى المسيرة إلى عشرات الآلاف في الأيام المقبلة، لا سيما مع اقتراب المتظاهرين من الحدود. ومن المتوقع أن ينضم العديد من أقارب المحتجزين إلى المسيرة.

وقامت عائلات الرهائن والمتظاهرون المناهضون للحكومة فى عدد من المناسبات بالسير من تل أبيب إلى القدس، والتي عادة ما تُتوج بمظاهرة حاشدة بالقرب من الكنيست ومبان حكومية أخرى.

ومن المقرر أن ينظم المتظاهرون المناهضون للحرب، الجمعة، "مسيرة بيضاء" بالقرب من حدود غزة بقيادة تحالف كبير من المنظمات اليسارية، بحسب متحدث باسم مجموعة "الوقوف معًا" المنظمة للمسيرة.

ووفقا للصحيفة، تُعد هذه المسيرة الأحدث فى سلسلة طويلة من المسيرات الاحتجاجية التي استمرت لأيام، والتي نظمها ناشطون إسرائيليون في السنوات الأخيرة.