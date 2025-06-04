شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء الجوع في غزة يعيد الحديث عن وثيقة تثبت استخدام إسرائيل سلاح التجويع في الحرب والان مع تفاصيل الخبر

في الوقت الذى يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجماته على عموم قطاع غزة، خاصة جنوبه، ما تسبب بسقوط نحو 85 شهيداً، وأكثر من 300 إصابة، أثر الهجوم على مركز المساعدات الأمريكية في مدينة رفح، تناولت وسائل الإعلام، الوثيقة الأوروبية التي يتهم فيها الاتحاد الأوروبي إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع سلاحاً خلال حربها في قطاع غزة.

وكشفت الوثيقة التي أعدتها وحدة حقوق الإنسان التابعة للتكتل الأوروبي في نوفمبر عام 2024، أن إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من النساء والأطفال في انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وتحدثت الوثيقة عن تحذيرات المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان الذي رجح أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوصى التقرير الذي رفع إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم آنذاك، بضرورة تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها.



وأكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت في مايو الماضي، أن ما يحدث في قطاع غزة قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ووصفت المجزرة التي تجري حالياً بأنها مأساة هائلة.

وتحدثت كلويت عن حصار تام مرتبط بمنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة في مساحة تتقلص باستمرار، وانعدام الأمن في ما يسمى المناطق الآمنة.

وقالت إن كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جداً تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضواً.

ووفق التقرير اليومي المحدث، الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد وصل مستشفيات القطاع 40 شهيداً بينهم شهيد واحد تم انتشاله، و208 إصابات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما يرتفع عدد الشهداء ليوم أمس إلى 85 شهيداً، وأكدت وزارة الصحة بغزة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة منذ، السابع من أكتوبر من العام 2023.