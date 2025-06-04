شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للحاج الليبى عامر القذافى بعد شائعة وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تداول نشطاء في مدينة سيها الليبية أحدث مقطع مصور للحاج عامر القذافي بعد الشائعات التي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والتي ادعت وفاة الحاج الليبي عامر في الأراضي المقدسة.

ويظهر الفيديو المتداول إجراء الحاج الليبي عامر القذافى لمكالمة فيديو مع أحد أفراد أسرته يطمأنه على صحته وانه لم يصاب بمكروه وسيتوجه إلى منى لاستكمال فريضة الحج.

فيما قال الحاج عامر القذافي في تصريحات لليوم السابع: نحن في تمام الصحة والعافية، مغفورًا لنا، مقبولًا حجّنا ودعاؤنا، سعداء برضاك، متقربين إليك، مستبشرين بكرمك ورحمتك… اللهم بلغنا يوم عرفة غير فاقدين ولا مفقودين.