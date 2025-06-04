الخليج اليوم .. اليمن.. وفاة مختطف داخل سجن حوثي في صنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت شبكة حقوقية يمنية، الثلاثاء، وفاة مختطف داخل أحد سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، في ظروف وملابسات غامضة.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنها تلقت بلاغاً "يفيد بوفاة المختطف مسعد صالح الضحياني داخل سجن تابع لميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء".

وأضافت أن أسرة الضحياني تلقت (مساء الجمعة) اتصالًا هاتفيًا يفيد بوفاة رب الأسرة دون كشف ملابسات الحادثة وأسبابها.

وذكرت الشبكة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية كانت قد اختطفت مسعد الضحياني قبل سنوات من منزله في قرية رَمَة بمديرية مريس في محافظة الضالع، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تتأكد عائلته لاحقًا من وجوده في أحد سجون الميليشيا في صنعاء، بعد أشهر من الإخفاء القسري.

وأشارت الشبكة إلى أن الحادثة "تسلط الضوء على الوضع المأساوي للمحتجزين والمختطفين داخل سجون ميليشيات الحوثي، وهي امتداد لسلسلة الموت تحت سياط تعذيب الحوثي والإهمال الطبي المتعمد في سجونها، في ظل صمت دولي مخزٍ وتقاعس أممي مستمر عن وقف هذه الجرائم بحق المختطفين".

ووفقاً لإحصائيات الشبكة الحقوقية، فإن 394 مختطفاً قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي أو بعد خروجهم بأيام من السجون، ضمن (1893) مختطفاً وثقت الشبكة تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 يناير 2025.